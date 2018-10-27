ilk 11'in değişilmez isimlerinden olantam not almaya devam ediyor.Transfer olduğu günden bu yana düzenli olarak Cocu tarafından kadroda yer verilen İsviçreli forvetin, birçok farklı nedenden dolayı oynadığı bildirildi.24 yaşındaki futbolcunun, ilk olarak antrenmanlardaki hırsı, yüksek performans, verimliliği ve istekli olması önemli etken oluyor. Ayrıca maçlarda da hem 3'lü hem de 4'lü düzende Frey'in uygunluk göstermesi dikkat çekiyor. Ayrıca maç içerisindeki hırsı da bir diğer önemli faktör.Çift forvet üzerinde durmak isteyen Cocu için de Frey önemli bir alternatif olarak duruyor. Bunun yanında teknik heyetin raporlarında istatistik anlamda da genç yıldızın rakamları yüksek geliyor. Koşu mesafeleri, topla buluşma, pas isabetleri ve topa sahip olma oranlarında Frey adı öne çıkıyor.