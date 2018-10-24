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Phillip Cocu'nun Fenerbahçe'deki 'kader' maçları

Phillip Cocu, Avrupa Ligi'nde Anderlecht, pazar günü Ankaragücü'nden zaferle çıkıp Galatasaray maçına rahat gitmek istiyor. Aksi takdirde koltuğundan olabilir...

Kaynak: Akşam
Phillip Cocu'nun Fenerbahçe'deki 'kader' maçları
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24 Ekim 2018 05:25
Fenerbahçe'nin Hollandalı çalıştırıcısı Phillip Cocu için tehlike çanlarının sesi yükselmeye başladı. Ligde düşme hattının bir sıra üstünde bulunan F.Bahçe,10 gün sonra G. Saray deplasmanında olacak.

Zagreb ve Rize'de tercihleriyle taraftarın sabrını taşıran Cocu'nun kredisi yönetimde de azaldı. Anderlecht maçı büyük önem taşıyor. Liginde iyi giden ancak Avrupa'ya facia bir giriş yapan Anderlecht de bu maçı çok önemsiyor.

Cocu bu maçı da yitirirse artık eleştini oklarını tamamen kendi üstüne çekmiş olacak. Grupta Trnava ve F.Bahçe'nin 3'er puanı var. Puanı olmayan Anderlecht, F.Bahçe'yi mağlup ederse grup karışacak. Anderlecht maçı yitirilirse Kadıköy'deki Ankaragücü maçı kabus olabilir. Üstelik ardından Galatasaray derbisi varken...

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