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Phillip Cocu'nun 'Duvarı' geri dönüyor

İstikrarsız bir dönemden geçen Fenerbahçe'de savunmadaki iyileşme Cocu'yu rahatlatıyor.

Kaynak: Milliyet
Phillip Cocu'nun 'Duvarı' geri dönüyor
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24 Ekim 2018 03:51
Fenerbahçe'de lig ve Avrupa'da gelen istikrarsız sonuçlar Phillip Cocu'yu zorlarken, son dönemde olumluya giden bazı noktalar ise göze çarpıyor.

Takım savunmasında ciddi bir ilerleme kaydeden sarı-lacivertlilerde Martin Skrtel-Roman Neustadter ikilisi Hollandalı teknik adamı rahatlatıyor.

Stoper ikilisi, özellikle son 3 maçta hiç gol yenmemesi olumlu bir gelişme olarak gösterildi. Skrtel'in sakatlığını atlatıp takıma dönmesiyle beraber daha da rahatlayan defans hattında iyi bir görüntü ortaya çıkıyor.

Teknik Direktör Cocu'nun da tam not verdiği ikili, yaklaşık 2 senedir beraber oynayarak bu güveni elde etti. Slovakya Milli Takımı'nda da düzenli oynayan Skrtel ile Rusya Milli Takımı'nda yeniden istikrarlı bir şekilde forma giyen Neustadter, Fenerbahçe'nin de en iyileri olarak ön planda yer alıyor.

Son Sivasspor maçında da 3 top kesme ile oynayan Neustadter ve 4 hamleyle sahada kalan Skrtel başarılı görüntü çizmeye devam etti. Öte yandan takım liderliğinde de iki ismin tecrübesi ve sakinliği alkış alıyor.

Neustadter ve Skrtel, zor anlarda sorumluluk almaları, liderlik rolünü üstlenmeleri ve takımı sahiplenmeleriyle tandemde başarılı oluyor.



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