Phillip Cocu'nun 3 silahşörü

Ali Koç'un başkanlığında ve Damien Comolli-Phillip Cocu ikilisinin liderliğinde köklü bir değişim yaşayan Fenerbahçe, yeni sezonda yepyeni bir çehreye bürünecek.Her ne kadar Andre Ayew dışında yıldız transferi yapılmamış olsa da, hazırlık döneminde gösterdikleri performansla teknik direktör Phillip Cocu'nun beğenisini kazanıp ilk 11'e giren 3 genç oyuncu takımın çehresini tamamen değiştirecek. İşte o isimler...Aykut Kocaman'ın geçen sezon 9 maçta görev verdiği Eljif Elmas, hazırlık kamplarının yıldızı oldu. 19 yaşındaki Makedon futbolcu artık ilk 11'de tahtaya yazılan ilk isim haline geldi. Kendi yaş grubunun en yetenekli oyuncuları arasında gösterilen Elmas, hem savunmada hem ofansta takımına büyük katkı yapıyor. İkili mücadelelerdeki başarı yüzdesi son derece yüksek olan Elmas, özellikle yüksek top tekniği ve soğukkanlılığı ile Cocu'dan tam not alıyor.Kaleci Berke Özer ile birlikte Altınordu'dan transfer edilen Barış Alıcı da teknik direktör Cocu'nun beğendiği isimler arasına girdi. Özellikle ofansta önemli bir silah haline gelen 21 yaşındaki futbolcunun en önemli artısı her iki kanatta da oynayabilmesi ve sürati. Hırslı yapısıyla da olumlu not alan Barış Alıcı'nın UEFA Şampiyonlar Ligi elemesindeki Benfica ve Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasındaki Bursaspor maçlarında ilk 11'de oynaması bekleniyor.Son İzmir kampında ve özellikle Altınordu maçında sergilediği performansla Cocu'nun gözüne giren Yiğithan Güveli, takımda kalmayı garantiledi. Hollandalı teknik adam, 20 yaşındaki stoperi, "Pas trafiğini geriden bu kadar iyi yönlendirebilmesi beni çok şaşırttı" sözleriyle övüyor. Cocu'nun son maçtan sonra Damien Comolli'ye 'Yiğithan'ın kalmasını istiyorum. Bu durumda iki stoper alınmasına gerek kalmadı. Bir transfer yeter" dediği belirtildi.