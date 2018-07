Fenerbahçe'nin Hollandalı çalıştırıcısı Phillip Cocu, Fenerbahçe Dergisi'nin Ağustos ayı sayısına özel açıklamalarda bulundu.İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini ve bu kampın önemini vurgulayan Cocu, "Çok pozitif kamp dönemi geçirdik. Uzun ve yoğun antrenman programlarımız oldu ama bunun yanı sıra takımdaşlığın gelişmesi adına da bu dönem oldukça önemliydi." dedi.İyi bir futbol sergilemek istediklerini aktaran Hollandalı teknik adam,ifadelerini kullandı.Transferler ve UEFA kısıtlaması hakkında da konuşan Phillip Cocu,Bu sürecin sonunda takımımızın 3 kulvarda da mücadele etmek için yeterli olduğundan emin olmalıyız." şeklinde konuştu.Hollandalı çalıştırıcı, genç futbolcular için ise, "Gençlerin kendilerini pek çok konuda geliştirmeleri gerekiyor. Bizler de gelişimlerine katkıda bulunmak için her gün çalışacağız. Genç isimler de, takım onlara ihtiyaç duyduğu her an hazır olduklarını göstermeliler ve kalitelerini takıma yansıtmalılar. Takımımız onlar için değil, onlar takım için oynamalı. Barış, bunu Feyenoord maçında iyi bir şekilde gösterdi. Ferdi de henüz çok yeni katıldı aramıza ve futbolunu oynayabilmesi için ona biraz daha zaman vermemiz gerekiyor. Burada birkaç dakika oynama fırsatı oldu. Bu fırsat da hem Fenerbahçe'de kendini iyi hissetmesi hem de oyuncuları tanıması açısından önemliydi.diyerek sözlerini noktaladı.