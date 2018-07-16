Phillip Cocu'dan transfer sözleri: 'Yaratıcı olmak zorundayız'

"FENERBAHÇE'NİN BÜYÜK OLDUĞUNU BİLİYORDUM AMA BU KADARI..."

"FERDİ KADIOĞLU, PLANLARA TAM OLARAK UYUYOR"

"TRANSFERDE YARATICI OLMAK ZORUNDAYIZ"

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü, Hollanda basınına özel açıklamalar yaptı.Fenerbahçe kampında yalnızca Hollandalı gazetecilere açık bir toplantı yapan Cocu, "" ifadelerini kullandı.Fenerbahçe'nin çok büyük bir kulüp olduğunu bildiğini ancak bu kadarını beklemediğini belirten Cocu, "." dedi.Vincent Janssen'in Fenerbahçe'ye dönmesinin gündemde olup olmadığıyla ilgili gelen soruya Cocu, "." cevabını verdi.Fenerbahçe'nin transferde bazı kısıtlarının olduğuna vurgu yapan Cocu, "" diyerek sözlerini noktaladı.