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Phillip Cocu'dan sürpriz Hasan Ali kararı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Hasan Ali Kaldırım'ın performansı sonrası sol bek transferi yapılmaması kararını aldı.

Kaynak: Takvim
Phillip Cocu'dan sürpriz Hasan Ali kararı!
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05 Ağustos 2018 03:56
Phillip Cocu göreve geldiğinde takvile yapılmasını istediği bölgelerden bir tanesi de sol bekti. Ancak şu anda durum değişti.

Milli takım kampından sonra bile tatili çalışarak geçiren Hasan Ali Kaldırım, fiziksel olarak takımın en iyi durumda olan futbolcularından birisi oldu. Cocu da sol bek transferini rafa kaldırdı.

Herkes Hasan Ali'den bu sezon patlama bekliyor.

HAZIRLIK KAMPINA TATİLDE 'HAZIRLIK' YAPTI

Profesyonellik anlayışıyla örnek bir isim olan tecrübeli sol bek Hasan Ali Kaldırım kampa geç katılmasına rağmen takımın en hazır isimlerinden biri olarak öne çıktı.

Tatil sürecini en verimli geçiren futbolculardan olan Hasan Ali Kaldırım, Yunanistan'da hem tatil yaptı hem de 15 günlük hazırlık kampına katıldı. Almanya'da forma giyen futbolcu arkadaşlarıyla birlikte bir ev tutan Hasan Ali Kaldırım özel antrenörler ve fizyoterapistler eşliğinde kendileri için hazırlanan program dahilinde sıkı bir antrenman programı uyguladı.

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