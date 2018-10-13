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Phillip Cocu'dan Soldado'ya fırsat!

Cezayir Milli Takımı'ndan çıkarılıp tedavi için İstanbul'a gönderilen Islam Slimani, Fenerbahçe'nin Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı lig maçında forma giyemeyecek. Teknik direktör Phillip Cocu, forvet hattını Roberto Soldado ile Michael Frey'e emanet edecek.

Kaynak: Sabah
Phillip Cocu'dan Soldado'ya fırsat!
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13 Ekim 2018 04:26
Fenerbahçe'nin Başakşehir ile oynadığı maçta uyluk kemiğinden sakatlanan ve bu yüzden Cezayir Milli Takım'ndan çıkarılan Islam Slimani, dün sabah erken saatlerde İstanbul'a geldi.

Tedavisine başlanan Cezayirli yıldızın Sivasspor deplasmanında takımdaki yerini alamayacağı öğrenildi.

Böylece Soldado eline büyük bir fırsat geçirdi. Slimani'nin sakatlığına rağmen 4-4-2 sisteminden vazgeçmek istemeyen Cocu, Frey'in yanında Soldado'yu görevlendirmek istiyor.

Son dönem performansından hayli memnun olunan İspanyol golcü, bu sezon ligde ilk kez 11'de oynayacak.

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