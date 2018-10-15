Phillip Cocu'dan sistem değişikliği!

taktik çalışmalar devam ediyor. Teknik direktör, yola 4-3-3 sistemi ile çıksa da takımdaki birçok değişiklik sebebiyle kafasındaki oyun planında değişikliğe gitti.Bazen 3'lü bazen de 5'li savunma ile maçlarda yer alan sarı-lacivertlilerin taktik tahtasındaki diziliş ise oldukça ilgi çekti. Hollandalı hocanın maç öncesi taktik tahtaya çizdiği dizilişin 2-4-2-2 şeklinde olduğu öğrenildi.Burada kilit rol oynayan bölge 4'lü oyuncuların bulunduğu grup oldu. Bu isimler başta kanat oyuncuları olmak üzere savunma, hücum ve orta sahaya destek oluyorlar. Savunma bu sayede 2'li, 3'lü ve 5'li bir hal alıyor.Çift forvetin hemen arkasında oynayan Ayew ve Eljif'in de önemli görevi bulunuyor. Bu ikili kanat, orta saha ve hatta 3.-4. forvet olarak bile oynayabiliyor.Zaten maçlarda en çok pozisyona giren futbolcular bu isimler oluyor. Geriden gelmenin avantaji ile savunmayı hazırlıksız yakalayabiliyorlar.Son Başakşehir maçında Cocu'nun sahaya çıkardığı 11'in taktik tahtasındaki dizilişi şu şekilde idi:Fenerbahçe'de tartışılan konuların başında Meksikalı futbolcu Diego Reyes'in performansı geliyor. Stoper olarak transfer edilen Reyes'in özellikle orta sahada oynatılması eleştiri konusu olmuştu.25 yaşındaki futbolcu bu bölgede tam olarak güven vermese de teknik direktör Phillip Cocu, öğrencisinden memnun kaldı. Sivassspor maçıyla birlikte Reyes yine takımdaki yerini alacak ve orta sahada görev yapacak.