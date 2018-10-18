9. haftasındaile karşılaşacak olanbasın önündeki idman görüntülerinde neşeli haller sergilense de perde arkasında bambaşka şeyler yaşanıyor.Süper Lig'de geride kalan 8 haftada sadece 8 puan toplayabilen sarı - lacivertlilerdeda kadro dışı bırakılmıştı. Ayrıca antrenörlerle de yollar ayrılmıştı.deplasmanına çıkış maçı olarak bakan, futbolcularıyla kapalı kapılar ardından özel bir toplantı gerçekleştirdi.Hollandalı çalıştırıcı, "dedi.Sarı - lacivertlilerin hocası, "Yeni bir takım oluşuyor. Her şey zamanla oturacak ama zaman daralıyor. Devre arasına kadar puan kaybetme lüksümüzün kaldığını düşünmüyorum.Sivasspor'dan başlayarak bundan sonra oynayacağınız karşılaşmaları öncelikle kendiniz için kazanmalısınız. Seri galibiyetler elde ettiğimiz takdirde öncelikle huzurumuz artacak. Daha rahat ilerleyeceğiz" diye konuştu.Phillip Cocu sözlerine şöyle devam etti: