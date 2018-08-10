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Phillip Cocu'dan görüntülü Benfica fırçası!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, oyuncularını görüntülü analizlerle uyardı.

Kaynak: Sabah
Phillip Cocu'dan görüntülü Benfica fırçası!
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10 Ağustos 2018 04:45
Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu, takımla birlikte Benfica maçının görüntülü analizini yaptı.

Cocu, bu toplantıda hücum oyuncularını çok fazla top kaybı yaptıkları için uyardı. Cocu'nun uyarılarından Giuliano, Dirar, Valbuena ve Alper'in nasibini aldığı öğrenildi.

Cocu toplantıda "Bu top kayıpları yüzünden hücumda neredeyse hiç etkili olamadık. İkinci maçta bu hataları yaparsak yine üretken olamayız. İleride top tutmalı ve oyunun merkezini oraya taşımalıyız" diye konuştu.

BURSA'YA KARŞI DÖRT DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'de Bursa sınavında Benfica maçı 11'inde rotasyona gidilmesi bekleniyor. Cocu'nun 4-5 oyuncuyu değişeceği ifade edildi. Sarı-lacivertlilerde savunma bölgesinde başka alternatif olmadığı için Isla-Şener değişimi dışında sürpriz olmayacak. Orta alanda M.Topal'ın yerine Souza'nın forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor. Hücum bölgesinde ise Ayew, Barış, Soldado ve M.Ekici isimleri 11'e yakın. Öte yandan Ayew, takımla çalışmalarına devam etti. Sakatlığını atlatan Ganalı yıldızın forma giymesine engel bir durum yok.



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