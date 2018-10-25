  •  
    Ali Koç'tan flaş Comolli kararı! Yetkilerine sınır
  •  
    Demirkol'dan Nando'ya; "40 yaşına kadar oyna.."
  •  
    Schalke'den maç sonu G.Saray'a emojili mesaj
  •  
    Tugay'ın Schalke maçı iddiası; "Almanya'da..."
  •  
    Schalke ile G.Saray için sıradan bir gün, Yine...

Phillip Cocu'dan gol emri! "Sorumluluk alın"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Anderlecht mücadelesi öncesi Islam Slimani, Ayew ve Frey ile özel görüştü... Tecrübeli hoca, forvetlere gol emri verdi.

Kaynak: Takvim
Phillip Cocu'dan gol emri! 'Sorumluluk alın'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Ekim 2018 05:03
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Anderlecht maçı öncesinde oyuncularına uyarılarda bulundu.

Hollandalı teknik adam, takımdaki gol sıkıntısına çözüm bulmak için Ayew, Slimani ve Frey ile özel bir görüşme yaptı. Cocu'nun 3 golcüye, "Daha fazla sorumluluk alın. Size güvenim sonsuz" dedi.

DAHA FAZLA İNİSİYATİF ALIN

Takımına da hücum emri veren Phillip Cocu, Anderlecht maçında oyuncularının hucüm hattında daha fazla sorumluluk almasını istedi. F.Bahçe, Süper Lig'de oynadığı 9 maçta 6 gol bulabildi.

21 GÜNDÜR GOL ATAMIYOR

Fenerbahçe, resmi maçlarda son gollerini Spartak Trnava maçında kaydetti. 4 Ekim'de Trnava'yı 2-0 mağlup eden Sarı- Lacivertliler, Süper Lig'de oynadığı Rize, Başakşehir ve Sivas maçlarında gol atamadı..

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için