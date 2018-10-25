Phillip Cocu'dan gol emri! 'Sorumluluk alın'

Teknik Direktörü, Anderlecht maçı öncesinde oyuncularına uyarılarda bulundu.Hollandalı teknik adam, takımdaki gol sıkıntısına çözüm bulmak için Ayew, Slimani ve Frey ile özel bir görüşme yaptı. Cocu'nun 3 golcüye, "Daha fazla sorumluluk alın. Size güvenim sonsuz" dedi.Takımına da hücum emri veren Phillip Cocu, Anderlecht maçında oyuncularının hucüm hattında daha fazla sorumluluk almasını istedi. F.Bahçe, Süper Lig'de oynadığı 9 maçta 6 gol bulabildi.Fenerbahçe, resmi maçlarda son gollerini Spartak Trnava maçında kaydetti. 4 Ekim'de Trnava'yı 2-0 mağlup eden Sarı- Lacivertliler, Süper Lig'de oynadığı Rize, Başakşehir ve Sivas maçlarında gol atamadı..