Phillip Cocu'dan gol emri! 'Sorumluluk alın'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Anderlecht maçı öncesinde oyuncularına uyarılarda bulundu.
Hollandalı teknik adam, takımdaki gol sıkıntısına çözüm bulmak için Ayew, Slimani ve Frey ile özel bir görüşme yaptı. Cocu'nun 3 golcüye, "Daha fazla sorumluluk alın. Size güvenim sonsuz" dedi.
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Takımına da hücum emri veren Phillip Cocu, Anderlecht maçında oyuncularının hucüm hattında daha fazla sorumluluk almasını istedi. F.Bahçe, Süper Lig'de oynadığı 9 maçta 6 gol bulabildi.
21 GÜNDÜR GOL ATAMIYOR
Fenerbahçe, resmi maçlarda son gollerini Spartak Trnava maçında kaydetti. 4 Ekim'de Trnava'yı 2-0 mağlup eden Sarı- Lacivertliler, Süper Lig'de oynadığı Rize, Başakşehir ve Sivas maçlarında gol atamadı..
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Hollandalı teknik adam, takımdaki gol sıkıntısına çözüm bulmak için Ayew, Slimani ve Frey ile özel bir görüşme yaptı. Cocu'nun 3 golcüye, "Daha fazla sorumluluk alın. Size güvenim sonsuz" dedi.
DAHA FAZLA İNİSİYATİF ALIN
Takımına da hücum emri veren Phillip Cocu, Anderlecht maçında oyuncularının hucüm hattında daha fazla sorumluluk almasını istedi. F.Bahçe, Süper Lig'de oynadığı 9 maçta 6 gol bulabildi.
21 GÜNDÜR GOL ATAMIYOR
Fenerbahçe, resmi maçlarda son gollerini Spartak Trnava maçında kaydetti. 4 Ekim'de Trnava'yı 2-0 mağlup eden Sarı- Lacivertliler, Süper Lig'de oynadığı Rize, Başakşehir ve Sivas maçlarında gol atamadı..
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın