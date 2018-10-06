Phillip Cocu'dan Eljif Elmas'a tam not!

Spartak Trnava karşısında formasyonunu değiştirenilk 11'de tercih ettiği isimlerden, orta sahada öne çıkan isim oldu.19 yaşındaki yıldız, pas oyunu, hücum aksiyonları ve orta saha merkezdeki etkisiyle fark yarattı. Makedon futbolcu, yüzde 91'lik pas isabetiyle kariyerinin en verimli maçını geçirdi.Hücum bakımında da takımına yarar sağlayan Eljif, 4 etkili atağın hazırlayıcısı olarak başrolü oynadı.İkinci yarıda da gelen ilk golde korneri kazandıran kişi olan Eljif, en efektif isim olarak alkış aldı. Ayrıca 4 hücum driplingiyle de başarısını gösteren Makedon yıldız, tam not aldı.