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Phillip Cocu'dan Eljif Elmas'a özel ilgi!

Lozan karşısında sahadan 2-1 mağlup ayrılan Fenerbahçe'de futbolcuların ilk yarıdaki performansı, teknik direktör Phillip Cocu'yu mutlu etti.

Kaynak: Milliyet
Phillip Cocu'dan Eljif Elmas'a özel ilgi!
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15 Temmuz 2018 07:44
Lozan karşısında sahadan 2-1 mağlup ayrılan Fenerbahçe'de futbolcuların ilk yarıdaki performansı, teknik direktör Phillip Cocu'yu mutlu etti.

Özelikle orta sahadaki pas trafiğinin bu bölümde Hollandalı teknik adamın istediği seviyede olduğuna vurgu yapıldı. Sarı-lacivertlilerin teknik patronu, maçın devre arası Eljf Elmas ile özel olarak ilgilendi ve genç futbolcuya yapması gerekenleri anlattı.

Teknik heyet ayrıca futbolculardan sakatlık konusunda riske girmemelerini istedi.

Cocu ve yardımcıları, oyunculardan, en ufak bir ağrı hissettiklerinde bunu sağlık ekibiyle paylaşmalarını söyledi.



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