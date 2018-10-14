COCU: "ÜSTESİNDEN GELİRİM"

PSV EINDHOVEN ÖRNEĞİ

COCU'NUN EN KÖTÜ DÖNEMİ!

Fenerbahçe'de arka arkaya alınan kötü sonuçlar ve etkisiz futbola rağmen Başkan Ali Koç, teknik direktör Phillip Cocu'yu görevden almadı. Ancak bir kriz yaşanması halinde de B planı yapılıyor.İlk planda Hollandalı teknik adamın ilk yarının sonuna kadar göreve devam etmesi ve nihai kararın burada verilmesi kararlaştırıldı. Cocu ile yapılan görüşmelerde kullandığı ifadeler ve başarıya olan inancı da takımın başında kalmasında etkili oldu. Takıma ve kendisine inandığını belirten 46 yaşındaki çalıştırıcının; mücadeleci ve inançlı tavrı dikkat çekti.Tecrübeli hoca, hazırlık dönemi ve devamında yaşanan değişimlerin takımın sorun yaşanmasına sebep olduğunu belirtti. Cocu, artık tek ihtiyaçlarının, aynı takımda ısrar edip, sistemi oturtmak olduğunu söyledi.Beşiktaş ve Başakşehir maçlarındaki oyunun ilerisi için umut verdiğini kaydedenDeneyimli teknik adamın Fenerbahçe performansı kariyeri açısından da önemli. Ülkesinde çok yakından takip edilen Cocu'nun ilerleyen dönemdeki hedefi eski kulübü Barcelona olmak üzere dünyanın en önemli yerlerinde görev yapabilmek. Bunun için de Fenerbahçe'de başarısız olmak istemiyor. Kariyerinin kırılma noktalarından birinde olduğunu düşünen Hollandalı, sonuna kadar mücadele edip PSV'de olduğu gibi sonunda başarıya ulaşacağına düşünüyor.Phillip Cocu'nun Fenerbahçe'deki rakamları kariyerinin de en kötü dönemini ortaya çıkardı. Hollandalı çalıştırıcı, 12 resmi maçta sadece 3 kez kazanabilirken, 6 yenilgi aldı. 3 de beraberlik gören Cocu, kötü bir tablo yaşadı.