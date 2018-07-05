Fenerbahçe'de Phillip Cocu'nun etkisi giderek hissedilmeye başlandı. Aşırı sıcağa rağmen oyunculara uyguladığı antrenman teknikleri büyük beğeni topladı.İlk günkü hafif idmanlar yerini tempolu çalışmalara bırakırken, Cocu da yeni sezonda uygulatmak istediği şablonu oyuncularına adeta ezberletiyor.Mehmet Ekici, Josef de Souza, Eljif Elmas, Roberto Soldado ve Mathieu Valbuena, Hollandalı'nın merceğindeydi. Bu futbolcularla yakından ilgilenen tecrübeli çalıştırıcı, antrenmanlarda yaptıkları hataların da düzeltilmesi yolunda uyarılarını sürdürdü.