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Phillip Cocu'dan 5 futbolcuya özel ilgi!

Fenerbahçe'nin başına geçen Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu'nun sarı-lacivertli takıma olan etkisi giderek hissedilmeye başlandı.

Phillip Cocu'dan 5 futbolcuya özel ilgi!
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05 Temmuz 2018 09:09
Fenerbahçe'de Phillip Cocu'nun etkisi giderek hissedilmeye başlandı. Aşırı sıcağa rağmen oyunculara uyguladığı antrenman teknikleri büyük beğeni topladı.

İlk günkü hafif idmanlar yerini tempolu çalışmalara bırakırken, Cocu da yeni sezonda uygulatmak istediği şablonu oyuncularına adeta ezberletiyor.

Mehmet Ekici, Josef de Souza, Eljif Elmas, Roberto Soldado ve Mathieu Valbuena, Hollandalı'nın merceğindeydi. Bu futbolcularla yakından ilgilenen tecrübeli çalıştırıcı, antrenmanlarda yaptıkları hataların da düzeltilmesi yolunda uyarılarını sürdürdü.

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