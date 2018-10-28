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Phillip Cocu'dan 15 yıl sonra devrim!

Fenerbahçe Teknik Direktörü 15 yıldır tek forvet sistemiyle sahada bulunan takımın sistemini değiştirdi, ofansta iki isme yer vererek gol sorununa çare getirdi. Cocu, kendilerini ve rakiplerini analiz ederek en uygun düzenin bu olduğuna karar verdi.

Kaynak: Milliyet
Phillip Cocu'dan 15 yıl sonra devrim!
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28 Ekim 2018 04:42
Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu, belki de kimsenin farkında olmadan bir devrim yaptı. Yaklaşık 15 yıldır tek forvet sistemiyle sahada oynamaya alışık olan sarı-lacivertliler artık çift forvetle oynuyor.

Taraftarın yıllardır arzuladığı bu oyun formatına teknik direktör Cocu, biraz da mecbur kaldığı için gitti. Kendi takımını ve ligi analiz eden Hollandalı, çift forvetin takıma en uygun sistem olduğuna karar verdi.

Yön değiştirme

Bunun en önemli sebebi ise tek forvetin ligdeki savunmaların arasında etkisiz kalıp kaybolup gitmesi...

Ayrıca tek forvet oynarken çok iyi orta yapan isimlere gerek olduğunu ancak bunun elinde bulunmadığını gören Cocu, orta saha yapısının da yine tek forvete uygun olmadığı tespiti yapıldı. Bu nedenle gol yollarında etkili olabilmek için en doğru tercihin çift forvet olduğuna karar verildi.

Phillip Cocu'nun forvetlerden istediği en önemli konuların başında ise yön değiştirme geliyor. Bu sayede rakip savunmada bulunacak boşluklara orta saha futbolcularının daha kolay sızması söz konusu...

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