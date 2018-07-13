TRANSFER SÖZLERİ

ŞAMPİYONLAR LİGİ HAZIRLIKLARI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Lozan'a 2-1 kaybettikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu."Maçın ilk yarısında istediğimiz oyunu sahaya yansıtmaya çalıştık. Daha yaratıcıydık ancak gol atmakta hala zorluklar yaşıyoruz. Bunu geliştireceğimize inanıyorum. İkinci yarıda çok geniş alanlar bıraktık. Takımın boyunu uzattık ve kalemizde iki gol gördük. 2-0'dan sonra pes etmedik, gol atmayı başardık. Bazı futbolcularımızın fizik gücünü yukarı çekmesi gerekiyor. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu akşamın en güzel örneği Mehmet Topal'dı. Egolarını kenara bıraktı. O bu takımın kaptanlarından biri. İkinci yarıda kaptanlık bandı kolunda değildi, ama kaptanlık yaptı.""Gazetelerde çok fazla dedikodu görüyorum. Hangi pozisyonlarda oyuncuya ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Şu anda bir isim veremem ama bu konuda çalışıyoruz. Doğru kararı verebilmek için zamanımızı iyi kullanmaya çalışıyoruz.""Şampiyonlar Ligi elemesine kadar bir oyuncu alırsak, onu hazırlamak için gerekeni yaparız. Bildiğiniz gibi bizi kısıtlayan durumlar var. Takım için önemli maçlar bizi bekliyor ama bu bir süreçtir. Doğru oyuncuları getirebilmek için her gün çalışıyoruz."