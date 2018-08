, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 7 Ağustos'ta oynayacağımaçı öncesinde son prova niteliği taşıyan Cagliari maçını 2-1 kazandı ama bu galibiyet teknik heyeti mutlu etmeye yetmedi.Takımın topu 3. bölgeye kadar iyi getirdiğini tespit eden teknik heyet, bu noktada yaşanan santrfor eksikliğinin pozisyon üretiminde sıkıntı yarattığına kanaat getirdi. Cagliari'ye iki gol atmasına karşın Alper'in, Lizbon'da ileride başlayıp başlamaması soru işareti haline geldi.Teknik heyet, sakatlıktan yeni çıkan'nun durumunu an be an takip etmeye başladı.Oyuncunun salı günkü maça kadar 60-70 dakika sahada kalacak fizik gücüne ulaşması durumunda sahada olacağı öğrenildi. Cocu'nun deplasmandaki maça santrforla başlamayı çok istediği, böylece Benfica'nın baskı kurmasını engelleyeceğini düşündüğü belirtildi.