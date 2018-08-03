Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 7 Ağustos'ta oynayacağı Benfica maçı öncesinde son prova niteliği taşıyan Cagliari maçını 2-1 kazandı ama bu galibiyet teknik heyeti mutlu etmeye yetmedi.
Takımın topu 3. bölgeye kadar iyi getirdiğini tespit eden teknik heyet, bu noktada yaşanan santrfor eksikliğinin pozisyon üretiminde sıkıntı yarattığına kanaat getirdi. Cagliari'ye iki gol atmasına karşın Alper'in, Lizbon'da ileride başlayıp başlamaması soru işareti haline geldi.
Teknik heyet, sakatlıktan yeni çıkan Roberto Soldado'nun durumunu an be an takip etmeye başladı.
DAKİKA BİLE YETER!
Oyuncunun salı günkü maça kadar 60-70 dakika sahada kalacak fizik gücüne ulaşması durumunda sahada olacağı öğrenildi. Cocu'nun deplasmandaki maça santrforla başlamayı çok istediği, böylece Benfica'nın baskı kurmasını engelleyeceğini düşündüğü belirtildi.
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Takımın topu 3. bölgeye kadar iyi getirdiğini tespit eden teknik heyet, bu noktada yaşanan santrfor eksikliğinin pozisyon üretiminde sıkıntı yarattığına kanaat getirdi. Cagliari'ye iki gol atmasına karşın Alper'in, Lizbon'da ileride başlayıp başlamaması soru işareti haline geldi.
Teknik heyet, sakatlıktan yeni çıkan Roberto Soldado'nun durumunu an be an takip etmeye başladı.
DAKİKA BİLE YETER!
Oyuncunun salı günkü maça kadar 60-70 dakika sahada kalacak fizik gücüne ulaşması durumunda sahada olacağı öğrenildi. Cocu'nun deplasmandaki maça santrforla başlamayı çok istediği, böylece Benfica'nın baskı kurmasını engelleyeceğini düşündüğü belirtildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın