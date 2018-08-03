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Phillip Cocu, Soldado ile başlamak istiyor

Takımın topu üçüncü bölgeye kadar getirdiğini ancak pozisyon üretemediğini tespit eden Fenerbahçe'de teknik heyet, Lizbon'daki maça ileride Soldado ile başlamak istiyor.

Kaynak: Sabah
Phillip Cocu, Soldado ile başlamak istiyor
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03 Ağustos 2018 04:21
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 7 Ağustos'ta oynayacağı Benfica maçı öncesinde son prova niteliği taşıyan Cagliari maçını 2-1 kazandı ama bu galibiyet teknik heyeti mutlu etmeye yetmedi.

Takımın topu 3. bölgeye kadar iyi getirdiğini tespit eden teknik heyet, bu noktada yaşanan santrfor eksikliğinin pozisyon üretiminde sıkıntı yarattığına kanaat getirdi. Cagliari'ye iki gol atmasına karşın Alper'in, Lizbon'da ileride başlayıp başlamaması soru işareti haline geldi.

Teknik heyet, sakatlıktan yeni çıkan Roberto Soldado'nun durumunu an be an takip etmeye başladı. 

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Oyuncunun salı günkü maça kadar 60-70 dakika sahada kalacak fizik gücüne ulaşması durumunda sahada olacağı öğrenildi. Cocu'nun deplasmandaki maça santrforla başlamayı çok istediği, böylece Benfica'nın baskı kurmasını engelleyeceğini düşündüğü belirtildi.

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