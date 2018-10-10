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Phillip Cocu: "Savunma tamam, sıra hücumda!"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, takımın gelişiminden memnun: "Olumlu sinyaller arıyorum!"

Kaynak: Vatan
Phillip Cocu: 'Savunma tamam, sıra hücumda!'
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10 Ekim 2018 08:57
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Süper Lig'deki kazanamama serilerine rağmen takımın gösterdiği gelişimden memnun.

Zamanla çok daha iyi olacaklarına inandığını belirten Hollandalı teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

"Başakşehir maçında mücadelemizin üst düzeyde olduğuna inanıyorum. Evet taraftarlarımızı üzdük ama gün geçtikçe daha iyi futbol oynadığımızın sinyallerini ve mesajını verdik. Şu anki seviyenin yetmeyeceğini de biliyoruz elbette. Bu emeğimizin karşılığını seri galibiyetlerle almamız lazım."

'ARTIK YEMİYORUZ'

"Süper Lig'in ilk haftalarında en büyük sorunumuz kalemize gelen ilk topların gol olmasıydı. Şu an için son iki resmi maç özelinde değerlendirmede bulunursak bu krizi aşmış gibi duruyoruz. Ancak şimdi de gol atma gibi bir problemimiz var. Lige verilen arada en çok '3. bölgede nasıl daha efektif olabiliriz?' onun çalışmalarını yapacağız. Ayrıca en çok hangi sistemde üretkenlik gösterirsek onun üzerine bazı antrenmanlar gerçekleştireceğiz."

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