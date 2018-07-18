Phillip Cocu: ''Önemli bir galibiyet oldu''

FERDİ VE BARIŞ'IN PERFORMANSI

nin Hollandalı teknik direktörü, hazırlık maçında Fulham'ı 3-0 yendikleri maçın ardından takımı değerlendirdi.Fulham'a karşı önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Cocu, ''Galibiyet aldığınızda içinizde daha iyi hisler oluyor. Takım için önemli bir galibiyetti. Zor şartlarda oynadık. Zemin çok kötüydü, hava çok sıcaktı. Takım için zor bir haftaydı. Son bir haftada çok çalıştık. İlk 15 dakikada biraz dağınıktık. İstediklerimizi tam olarak yapamadık. Ama ilk 15 dakikadan sonraki oyunumuz beni çok mutlu etti.'' şeklinde konuştu.İngiliz ekibi karşısında forma şansı bulan genç futbolcuları da değerlendiren Hollandalı teknik adam, ''Genç futbolcuların performansından dolayı çok mutluyum. İyi bir iş çıkarttılar. Kalitelerini, takıma vermeye çalıştılar. Adaptasyon için tabii ki biraz daha zamana ihtiyaçları var. Özellikle Barış ve Ferdi için bunu söylüyorum. Takımın diğer futbolcuları, onlara hemen kucak açtılar. Onlar da kendilerini takımın bir parçası olarak hissettiler. Bu da çok önemliydi.'' dedi.