AYRILIK KARARI ALDI

Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu, sportif direktör Damien Comolli ile görüşerek transferlerde ellerini daha çabuk tutmaları gerektiğini iletti.Hollandalı hoca, kanca attıkları isimler arasında önceliğin'e verilmesini istedi.Yaklaşan sezon öncesi Fenerbahçe'yi 4-3-3 düzeninde dizecek olan Hollandalı çalıştırıcı taktiğinin oturması için kanat oyuncularına büyük önem veriyor. Bu sebeple de 27 yaşındaki Narsingh'in bir an önce takıma katılmasını istiyor.Narsingh'in takımı Swansea City küme düştüğü için Hollandalı futbolcu ayrılık kararı aldı. Bir alt ligde forma giymek istemeyen Narsingh, PSV'de birlikte çalıştığı Phillip Cocu ile yeniden bir araya gelmeyi iple çekiyor.Narsingh geçen sezon Swansea'de düzenli forma bulamadı. Toplamda 629 dakika süre aldı ve 1 kez fileleri sarstı, asisti yok.