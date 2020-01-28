Phillip Cocu, Fenerbahçeli futbolcuyu istiyor

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra İngiltere Championshiip ekiplerinden Derby County'nin başına geçen Phillip Cocu, sarı-lacivertli takımdan bir isme talip oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler
Phillip Cocu, Fenerbahçeli futbolcuyu istiyor
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28 Ocak 2020 16:55
Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın 11'de düşünmediği ve takımdan ayrılma durumu olan Adil Rami'ye sarı-lacivertli takımın eski teknik direktörü Phillip Cocu talip oldu.

Transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kalan takıma stoper takviyesi isteyen Phillip Cocu yönetimindeki İngiltere Championship ekibi Derby County'nin, 34 yaşındaki savunma oyuncusu Adil Rami ile ilgilendiği belirtildi.

İngiliz basını, Fenerbahçe'de forma bulamadığı için Türkiye'den ayrılmaya sıcak bakan Adil Rami'nin Derby County'ye transfer olmayı ciddi şekilde düşünebileceğini duyurdu.

Öte yandan Phillip Cocu'nun 31 Ocak Cuma günü bitecek olan transfer dönemi öncesinde pek fazla seçeneğinin olmadığı ve Fransız futboclunun transferini gerçekleştirebilmek için İngiliz ekibinin hızlı hareket etmesi gerektiği vurgulandı.

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