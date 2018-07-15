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Phillip Cocu, bir tabuyu yıkıyor! Topal-Josef ikilisi...

Fenerbahçe'nin teknik patronu Phillip Cocu, bu ikiliyi yan yana oynatmayı düşünmüyor.

Kaynak: Vatan
Phillip Cocu, bir tabuyu yıkıyor! Topal-Josef ikilisi...
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15 Temmuz 2018 12:11
Phillip, bir tabuyu yıkmak üzere...

Yıllardır orta sahada yan yana oynayan Mehmet Topal ve Josef ikilisi artık birbirinden ayrılacak gibi görünüyor. Hollandalı teknik adam Lozan karşılaşmasında Sambacı'yı orta sahada deneyip yanına Mehmet Ekici ve Elif Elmas'ı yerleştirirken, Topal da stoperde görev yaptı.

Cocu, bundan sonraki süreçte de Josef'in yerini değiştirmeyi çok fazla düşünmüyor. Onun yanında kimin görev yapacağı konusunda arayışlar devam ederken savunmadaki eksiklik yüzünden de defansta Mehmet Topal'ın oynaması bekleniyor.

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