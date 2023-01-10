Phillip Cocu, Beşiktaşlı eski ismi takımına aldırdı

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Vitesse, Fransız stoper Nicolas Isimat-Mirin'i renklerine bağladığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Phillip Cocu, Beşiktaşlı eski ismi takımına aldırdı
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10 Ocak 2023 16:51
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu'nun çalıştırdığı Vitesse, tanıdık bir ismi transfer etti.

Hollanda ekibi, bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen 31 yaşındaki Fransız stoper Nicolas Isimat-Mirin'i renklerine kattı. Kulüpten yapılan açıklamada Isimat-Mirin ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilirken, sözleşmede 1 yıl uzatma opsiyonunun da yer aldığı açıklandı.

2018-19 sezonunda Beşiktaş'ta forma giyen Isimat-Mirin, PSV Eindhoven'da da Phillip Cocu ile beraber çalışmıştı.

Fotoğraf kaynak: Vitesse Twitter

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