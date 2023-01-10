Phillip Cocu, Beşiktaşlı eski ismi takımına aldırdı

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu'nun çalıştırdığı Vitesse, tanıdık bir ismi transfer etti.



Hollanda ekibi, bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen 31 yaşındaki Fransız stoper Nicolas Isimat-Mirin'i renklerine kattı. Kulüpten yapılan açıklamada Isimat-Mirin ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilirken, sözleşmede 1 yıl uzatma opsiyonunun da yer aldığı açıklandı.



2018-19 sezonunda Beşiktaş'ta forma giyen Isimat-Mirin, PSV Eindhoven'da da Phillip Cocu ile beraber çalışmıştı.



Fotoğraf kaynak: Vitesse Twitter





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