Phillip Cocu: ''Avrupa bir fırsat''

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Spor Toto Süper Lig'de alınan kötü sonuçların UEFA Avrupa Ligi'ndeki karşılaşmalara yansımasını istemiyor.Lig yarışında rakiplerinin gerisinde kaldıklarını söyleyen ve durumu telafi etmek için çok çaba harcamak zorunda olduklarının altını çizen Hollandalı, Avrupa maçlarıyla ilgili ise şu yorumları yaptı:"Lig farklı, Avrupa farklı. Türkiye'de galibiyet almakta zorluk çekiyoruz ancak geçmişte de bir sürü örnekleri olduğu gibi büyük kulüpler Avrupa'da her zaman farklı oynarlar. Kazanmamız halinde büyük bir avantaj elde ederiz. Bu maç bizim için büyük fırsat. Taraftarlarımıza kendimizi affettirmemiz lazım."