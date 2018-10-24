  •  
    Man. City'i rotasyon da durduramadı! Fark oldu
  •  
    Real Madrid bu kez hata yapmadı! Nefes aldılar
  •  
    Terim'den Belhanda için ilk kez flaş itiraflar geldi
  •  
    İşte Schalke'nin kafilesi! Bir KAYIP daha verdiler
  •  
    Sol bek arayan Fener'in 10 yılını kurtaracak isim

Phillip Cocu: ''Avrupa bir fırsat''

İstenilen performansı gösteremeyen Fenerbahçe'de Phillip Cocu, Avrupa Lİgi'ndeki Anderlecht maçını bir fırsat olarak görüyor.

Kaynak: Vatan
Phillip Cocu: ''Avrupa bir fırsat''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Ekim 2018 05:03
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Spor Toto Süper Lig'de alınan kötü sonuçların UEFA Avrupa Ligi'ndeki karşılaşmalara yansımasını istemiyor.

Lig yarışında rakiplerinin gerisinde kaldıklarını söyleyen ve durumu telafi etmek için çok çaba harcamak zorunda olduklarının altını çizen Hollandalı, Avrupa maçlarıyla ilgili ise şu yorumları yaptı:

"Lig farklı, Avrupa farklı. Türkiye'de galibiyet almakta zorluk çekiyoruz ancak geçmişte de bir sürü örnekleri olduğu gibi büyük kulüpler Avrupa'da her zaman farklı oynarlar. Kazanmamız halinde büyük bir avantaj elde ederiz. Bu maç bizim için büyük fırsat. Taraftarlarımıza kendimizi affettirmemiz lazım."

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için