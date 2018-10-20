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Phillip Cocu: "Asla vazgeçmeyin, inanın"

Fenerbahçe'nin teknik patronu Phillip Cocu'dan talebelerine: "Çalıştığım yerlerden ayrılırken arkamda iyi bir takım ve başarılar bıraktım. Burada da aynısını yapmak istiyorum. Artık kalitemizi gösterme zamanı geldi."

Kaynak: Sabah
Phillip Cocu: 'Asla vazgeçmeyin, inanın'
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20 Ekim 2018 05:03
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Sivas yolculuğu öncesi talebeleriyle yaptığı toplantıda ligdeki durumlarına rağmen hala önemli şanslarının olduğunu söyledi.

Tecrübeli çalıştırıcı, "Aramızda en ağır eleştirileri alan benim. Ancak vazgeçmek gibi bir niyetim yok. Ayrıldığım yerlerde her zaman arkamda iyi bir takım ve başarılar bıraktım. Fenerbahçe'de de aynısını yapmak istiyorum. Sizden isteğim, geride kalan 8 maç sonrasında puan tablosuna bakıp asla vazgeçmeyin" diye konuştu.

BÜYÜK TAKIMLAR ASLA DAĞILMAZ

Deplasmanda aldıkları üç yenilgiye vurgu yapan Hollandalı hoca sözlerini şöyle sürdürdü: "Maç içerisinde her türlü sonuç olabilir. Ancak geriye düşünce dağılmak büyük takımlarda olmaması gereken bir durum. Önemli olan maç sonunda ayakta kalabilmek. Bunu başarabilecek oyuncu kalitesine fazlasıyla sahibiz. Ben buna inanıyorum, siz de inanın."

ISLA VE REYES BELİRSİZ!

Fenerbahçe'de Isla ve Reyes, dün sabah milli takımlarından İstanbul'a dönüş yaptı. İki oyuncu öğle saatlerinde Samandıra'ya gelirken hafif tempolu bir idman gerçekleştirdiler. Cocu, Isla ve Reyes'in yorgun olduğuna karar verirse sağ bekte Şener, orta alanda da Eljif görev yapacak. Kanatlarda doğacak boşluk ise Barış Alıcı ile doldurulacak. Sakatlığı süren Slimani ise yok.

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