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Philippe Clement: ''Kondisyonumuz iyi, çünkü genciz...''

Genk teknik direktörü Philippe Clement, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ı yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Philippe Clement: ''Kondisyonumuz iyi, çünkü genciz...''
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26 Ekim 2018 00:44
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ı İstanbul'da 4-2 mağlup eden Genk'in teknik direktörü Philippe Clement, maçın ardından açıklamalarda bulundu. 

Genç bir takım olduklarının altını çizen Clement, şu sözleri kullandı; 
''Çok genç bir takımız. Birçok yetenekli oyuncumuz var ama deneyimli değiller. Topu ayağımızda tutmaya çalıştık. 25 maçtır yenilmiyoruz, genç bir takımız ve bu yüzden kondisyonu çok iyi takımın. Böyle bir takımı yönettiğim için gerçekten çok mutluyum.''

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