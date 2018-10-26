Philippe Clement: ''Kondisyonumuz iyi, çünkü genciz...''

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ı İstanbul'da 4-2 mağlup eden'in teknik direktörü, maçın ardından açıklamalarda bulundu.Genç bir takım olduklarının altını çizen Clement, şu sözleri kullandı;''Çok genç bir takımız. Birçok yetenekli oyuncumuz var ama deneyimli değiller. Topu ayağımızda tutmaya çalıştık. 25 maçtır yenilmiyoruz, genç bir takımız ve bu yüzden kondisyonu çok iyi takımın. Böyle bir takımı yönettiğim için gerçekten çok mutluyum.''