Philippe Clement: ''Beşiktaş, Ryan Babel ile...''

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile karşılaşacak Genk'te teknik direktör Philippe Clement, kritik maç öncesi basın toplantısı düzenledi.
Philippe Clement, basın toplantısı öncesinde Beşiktaş maçı hakkında şu sözleri kullandı;
''BEŞİKTAŞ, BU MAÇ DAHA GÜÇLÜ OLABİLİR''
Başka takımların bizim hakkımızda ne düşündüklerini bilemem. Babel gibi oyuncuların olmasıyla Beşiktaş, bu karşılaşmada daha güçlü olabilir. Duyduğum kadarıyla 2500 kadar Türk taraftar statta olacak. Genk taraftarı ise 11 bin kadar olacak. Genk taraftarları, destek olarak kendilerini kanıtlamış durumda.
''HER MAÇA AYNI HAZIRLANIYORUZ''
Bazı oyuncuların beni şaşırttığını söyleyebilirim ama genç bir ekibiz. Önemli olan bunu tüm sezona yaymak. Performansımızı tüm sezona yayarsak iyi sonuçlar alabiliriz. Ligde oynadığımız herhangi bir maçla Beşiktaş maçı bizim için farketmiyor. Her maça aynı şekilde hazırlanıyoruz.
''BİZİM HESAPLA İŞİMİZ YOK''
Hesap kitap işlerini siz yapıyorsunuz, biz yapmıyoruz. Bizim için her maç aynı. Bizim hesapla işimiz yok. Enerjimizi böyle işlerle harcamıyoruz. Enerjimizi sahada göstermeye çalışıyoruz.
''BEŞİKTAŞ BİR DAHA HAFİFE ALMAZ''
Öte yandan Genk'in kalecisi Danny Vukovic, Beşiktaş maçı öncesinde yaptığı açıklamada ''Beşiktaş'ı yenerek son 16'ya bir adım yaklaşmak istiyoruz. Kolay olmayacağını da biliyoruz çünkü Beşiktaş ilk maçtaki skordan sonra bizi bir kez daha hafife almayacaktır.'' sözlerini kullandı.
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Philippe Clement, basın toplantısı öncesinde Beşiktaş maçı hakkında şu sözleri kullandı;
''BEŞİKTAŞ, BU MAÇ DAHA GÜÇLÜ OLABİLİR''
Başka takımların bizim hakkımızda ne düşündüklerini bilemem. Babel gibi oyuncuların olmasıyla Beşiktaş, bu karşılaşmada daha güçlü olabilir. Duyduğum kadarıyla 2500 kadar Türk taraftar statta olacak. Genk taraftarı ise 11 bin kadar olacak. Genk taraftarları, destek olarak kendilerini kanıtlamış durumda.
''HER MAÇA AYNI HAZIRLANIYORUZ''
Bazı oyuncuların beni şaşırttığını söyleyebilirim ama genç bir ekibiz. Önemli olan bunu tüm sezona yaymak. Performansımızı tüm sezona yayarsak iyi sonuçlar alabiliriz. Ligde oynadığımız herhangi bir maçla Beşiktaş maçı bizim için farketmiyor. Her maça aynı şekilde hazırlanıyoruz.
''BİZİM HESAPLA İŞİMİZ YOK''
Hesap kitap işlerini siz yapıyorsunuz, biz yapmıyoruz. Bizim için her maç aynı. Bizim hesapla işimiz yok. Enerjimizi böyle işlerle harcamıyoruz. Enerjimizi sahada göstermeye çalışıyoruz.
''BEŞİKTAŞ BİR DAHA HAFİFE ALMAZ''
Öte yandan Genk'in kalecisi Danny Vukovic, Beşiktaş maçı öncesinde yaptığı açıklamada ''Beşiktaş'ı yenerek son 16'ya bir adım yaklaşmak istiyoruz. Kolay olmayacağını da biliyoruz çünkü Beşiktaş ilk maçtaki skordan sonra bizi bir kez daha hafife almayacaktır.'' sözlerini kullandı.
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