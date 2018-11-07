Philippe Clement: ''Beşiktaş, Ryan Babel ile...''

Danny Vukovic, Beşiktaş maçı öncesinde yaptığı açıklamada '' Beşiktaş'ı yenerek son 16'ya bir adım yaklaşmak istiyoruz. Kolay olmayacağını da biliyoruz çünkü Beşiktaş ilk maçtaki skordan sonra bizi bir kez daha hafife almayacaktır.'' sözlerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile karşılaşacak'te teknik direktör, kritik maç öncesi basın toplantısı düzenledi.Philippe Clement, basın toplantısı öncesinde Beşiktaş maçı hakkında şu sözleri kullandı;Başka takımların bizim hakkımızda ne düşündüklerini bilemem. Babel gibi oyuncuların olmasıyla Beşiktaş, bu karşılaşmada daha güçlü olabilir. Duyduğum kadarıyla 2500 kadar Türk taraftar statta olacak. Genk taraftarı ise 11 bin kadar olacak. Genk taraftarları, destek olarak kendilerini kanıtlamış durumda.Bazı oyuncuların beni şaşırttığını söyleyebilirim ama genç bir ekibiz. Önemli olan bunu tüm sezona yaymak. Performansımızı tüm sezona yayarsak iyi sonuçlar alabiliriz. Ligde oynadığımız herhangi bir maçla Beşiktaş maçı bizim için farketmiyor. Her maça aynı şekilde hazırlanıyoruz.Hesap kitap işlerini siz yapıyorsunuz, biz yapmıyoruz. Bizim için her maç aynı. Bizim hesapla işimiz yok. Enerjimizi böyle işlerle harcamıyoruz. Enerjimizi sahada göstermeye çalışıyoruz.Öte yandan Genk'in kalecisi