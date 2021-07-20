Philipp Max: "Galatasaray karşısında her şeyi vereceğiz"

PSV Eindhoven'da Philipp Max, temsilcimiz Galatasaray ile oynayacakları maç öncesinde konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Philipp Max: 'Galatasaray karşısında her şeyi vereceğiz'
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20 Temmuz 2021 16:34
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda karşılaşacağı PSV Eindhoven'ın Alman sol beki Philipp Max, karşılaşma öncesinde konuştu.

Tüm güçleriyle oynayacaklarını kaydeden Max, "Galatasaray ile oynayacağımız maçlar çok kritik, her şeyimizi vereceğiz. Umarım çok, çok büyük bir rüyayı gerçekleştiririm ve Şampiyonlar Ligi'nde oynarım." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde Schalke, Karlsruhe, Augsburg olan Alman futbolcu, henüz Şampiyonlar Ligi'nde oynamadı.


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