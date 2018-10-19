Philipp Lahm'dan itiraf; 'Barça beni istedi'

veefsane oyuncularından, ülkesinin basınına çarpıcı açıklamalar yaptı."Barcelona beni istedi. İnanılmaz derecede güçlüydüler. Orada birkaç kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilirdim. Ama bunları Bayern Münih'te başarmak benim için daha önemliydi""Bayern Münih'in sportif direktörlük telifini reddettim çünkü takımda yakın arkadaşlarım vardı. Aniden o oyuncularından patronu olacaktım. Doğru olmazdı""Bayern Münih her zaman çözüm buldu. Yine zirvede olacaklardır. Ayrıca Niko Kovac'ın bunun üstesinden geleceğine eminim""Dünya Kupası'nda kısa bir süre, Löw açıklamalar yaptı ve göreve devam edecek enerjiye sahip olduğunu söyledi. Rusya'da olanları telafi etmek istediğini vurguladı. Bu açıklamalarına güvenmeliyiz."