  •  
    Beşiktaş ve G.Saray'a flaş transfer yanıtı geldi
  •  
    Benzema'ya şoke eden bir suçlama; "Kaçırdı..."
  •  
    Khabib'e yılın maçı için OLAY mesajı yolladı!..
  •  
    Emre Mor'a bir darbe! "Messi derken 3 oldu"
  •  
    FIFA19'u sallayan yıldız! "En pahalı 25 futbolcu"

Philipp Lahm'dan itiraf; "Barça beni istedi"

Bayern Münih'in efsane futbolcularından Philipp Lahm, bir dönem Barcelona'nın kendisiyle ilgilendiğini itiraf etti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Philipp Lahm'dan itiraf; 'Barça beni istedi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ekim 2018 00:29
Bayern Münih ve Alman Milli Takımı'nın efsane oyuncularından Philipp Lahm, ülkesinin basınına çarpıcı açıklamalar yaptı.

İşte Philipp Lahm'ın açıklamaları;

"Barcelona beni istedi. İnanılmaz derecede güçlüydüler. Orada birkaç kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilirdim. Ama bunları Bayern Münih'te başarmak benim için daha önemliydi"

GÖREVİ REDDETTİM ÇÜNKÜ...

"Bayern Münih'in sportif direktörlük telifini reddettim çünkü takımda yakın arkadaşlarım vardı. Aniden o oyuncularından patronu olacaktım. Doğru olmazdı"

KOVAC'A DESTEK

"Bayern Münih her zaman çözüm buldu. Yine zirvede olacaklardır. Ayrıca Niko Kovac'ın bunun üstesinden geleceğine eminim"

LÖW'E GÜVEMELİYİZ

"Dünya Kupası'nda kısa bir süre, Löw açıklamalar yaptı ve göreve devam edecek enerjiye sahip olduğunu söyledi. Rusya'da olanları telafi etmek istediğini vurguladı. Bu açıklamalarına güvenmeliyiz."

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için