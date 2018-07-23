Philipp Cocu'dan Benfica değerlendirmesi

Fenerbahçe'nin Hollandalı teknik direktörü Philipp Cocu, Benfica ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi ön eleme eşleşmesi hakkında açıklamalarda bulundu.
Philipp Cocu, Fenerbahçe - Benfica eşleşmesi için şöyle konuştu;
''Kesinlikle ilk maça kadar hazır olmalıyız. Hala hazırlıklarımız devam ediyor. Artık maçların tarihleri de belli oldu. O tarihe kadar en iyi şekilde hazırlanacağız. Benfica ilk maçta sahalarında iyi bir skor almak isteyecektir. Buradan iyi bir skor almak kolay olmayacaktır çünkü. Rakibe saygı göstermeliyiz evet ama bu korku demek değil. Muhtemel rakiplere bakacak olursak, en güçlü rakibi çektik diyebiliriz. İlk maçı deplasmanda oynamamız bir avantaj olacak. Benfica karşısında kendimize güveniyoruz. Turu geçeceğimize inanıyoruz.''Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Philipp Cocu, Fenerbahçe - Benfica eşleşmesi için şöyle konuştu;
''Kesinlikle ilk maça kadar hazır olmalıyız. Hala hazırlıklarımız devam ediyor. Artık maçların tarihleri de belli oldu. O tarihe kadar en iyi şekilde hazırlanacağız. Benfica ilk maçta sahalarında iyi bir skor almak isteyecektir. Buradan iyi bir skor almak kolay olmayacaktır çünkü. Rakibe saygı göstermeliyiz evet ama bu korku demek değil. Muhtemel rakiplere bakacak olursak, en güçlü rakibi çektik diyebiliriz. İlk maçı deplasmanda oynamamız bir avantaj olacak. Benfica karşısında kendimize güveniyoruz. Turu geçeceğimize inanıyoruz.''Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın