İsmi bir süredir Trabzonspor ile anılan Philip Zinckernagel'in yeni takımı belli oldu.
28 yaşındaki Danimarkalı orta saha Belçika Ligi takımlarından Club Brugge ile anlaştı.
Yıldız oyuncunun Belçika temsilcisi ile 2 yıllık anlaşma sağladığı açıklandı.
BELÇİKA LİGİ'NDE FORMA GİYMİŞTİ
Philip Zinckernagel, geçtiğimiz sezonda da Olympiakos'tan Standard Liege'ye kiralanmıştı. Liege formasıyla 35 karşılaşmaya çıkan Zinckernagel 12 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.
28 yaşındaki Danimarkalı orta saha Belçika Ligi takımlarından Club Brugge ile anlaştı.
Yıldız oyuncunun Belçika temsilcisi ile 2 yıllık anlaşma sağladığı açıklandı.
BELÇİKA LİGİ'NDE FORMA GİYMİŞTİ
Philip Zinckernagel, geçtiğimiz sezonda da Olympiakos'tan Standard Liege'ye kiralanmıştı. Liege formasıyla 35 karşılaşmaya çıkan Zinckernagel 12 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.