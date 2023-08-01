Philip Zinckernagel'in yeni takımı belli oldu!

Adı bir süredir Trabzonspor ile de anılan Philip Zinckernagel, Belçika Ligi takımlarından Club Brugge'a transfer oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Philip Zinckernagel'in yeni takımı belli oldu!
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01 Ağustos 2023 20:25
İsmi bir süredir Trabzonspor ile anılan Philip Zinckernagel'in yeni takımı belli oldu. 

28 yaşındaki Danimarkalı orta saha Belçika Ligi takımlarından Club Brugge ile anlaştı. 

Yıldız oyuncunun Belçika temsilcisi ile 2 yıllık anlaşma sağladığı açıklandı. 

BELÇİKA LİGİ'NDE FORMA GİYMİŞTİ 

Philip Zinckernagel, geçtiğimiz sezonda da Olympiakos'tan Standard Liege'ye kiralanmıştı. Liege formasıyla 35 karşılaşmaya çıkan Zinckernagel 12 gol, 2 asistlik performans sergilemişti. 

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