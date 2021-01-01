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Philadelphia, Nemanja Bjelica ile ilgileniyor olabilir

Philadelphia 76ers'ın, 25 Mart olan son takas tarihi öncesinde, Sacramento Kings forveti Nemanja Bjelica'yı izlediği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers'ın, 25 Mart olan son takas tarihi öncesinde, Sacramento Kings forveti Nemanja Bjelica'yı izlediği iddia edildi.

The Athletic'ten Sam Amick'e göre, Sixers son takas tarihinde kadrosuna başka bir şutör eklemek istiyor:

"9 Ocak'tan beri Walton'ın rotasyonunun dışında kalan Nemanja Bjelica, muhtemelen takas edilecek. Buddy Hield ile uzun zamandır adı geçen Sixers'ın, oynadığı altı sezonda üçlük çizgisi gerisinden %39 isabetle oynayan 32 yaşındaki forveti düşünen takımlar arasında olduğu biliniyor."

Bu sezon Bjelica, Kings için sadece 10 maçta yer almış ve 6.6 sayı, 3.6 ribaund ve 1.9 asist ortalamaları yakalamıştı.


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