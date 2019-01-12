Philadelphia 76ers, şutör uzun arıyor!

Philadelphia 76ers'ın, şut atabilen uzun için takas aramaya başladığı öne sürüldü.



Sporting News'ta yer alan habere göre; yazın Ersan İlyasova'yı, Jimmy Butler takasında da Dario Saric'i gönderen 76ers'ın, sahayı açacak bir şutör 4 numara arayışlarına başladığı belirtildi. 76ers Genel Menajeri Elton Brand'in, Mike Scott, Frank Kaminsky ve Noah Vonleh için bir piyasa araştırması yaptıği kaydedildi.



Philadelphia 76ers'ın, şutör uzun için 2021 Miami Heat 1. tur draft hakkı dışında elindeki 1 adet 1. tur draft hakkını vermeye hazır olduğu ifade edildi.



76ers, geçen sezon Ersan İlyasova, Marco Belinelli, Dario Saric üçlüsünü rotasyona dahil ettikten sonra büyük bir çıkışa geçmiş ve Doğu Konferansı'nda yarı finale yükselmişti.



