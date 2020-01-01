Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Philadelphia 76ers, Ryan Broekhoff ile anlaştı

Philadelphia 76ers'ın Ryan Broekhoff ile veteran minimum kontrat imzalama konusunda anlaştığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers'ın Ryan Broekhoff ile veteran minimum kontrat imzalama konusunda anlaştığı bildirildi.

Broekhoff, Philadelphia ile sezonun bubble'daki devamından önce yedek oyuncu olarak anlaşmıştı. Ancak eşi koronavirüse yakalandıktan sonra bubble'da yer almamıştı.

Avustralyalı forvet, Dallas Mavericks ile iki sezon oynamış, 59 kariyer maçında 10.7 dakika sahada kalarak 4.0 sayı ortalama yakalamış ve üç sayılık denemelerinin %40.3'ünde isabet bulmuştu.

Dallas, Michael Kidd-Gilchrist'i kadroya kattığında, Broekhoff Şubat ayında serbest kalmıştı. Broekhoff kariyerinin ilk birkaç yılını Avrupa'da, ülkemizde Beşiktaş ve ayrıca Lokomotiv Kuban formalarını giyerek geçirmişti.

Broekhoff, EuroLeague'de oynadığı 31 maçta %47 üçlük isabetiyle 8.5 sayı ortalama kaydetmişti.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal