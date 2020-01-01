Philadelphia 76ers, Ryan Broekhoff ile anlaştı

Philadelphia 76ers'ın Ryan Broekhoff ile veteran minimum kontrat imzalama konusunda anlaştığı bildirildi.



Broekhoff, Philadelphia ile sezonun bubble'daki devamından önce yedek oyuncu olarak anlaşmıştı. Ancak eşi koronavirüse yakalandıktan sonra bubble'da yer almamıştı.



Avustralyalı forvet, Dallas Mavericks ile iki sezon oynamış, 59 kariyer maçında 10.7 dakika sahada kalarak 4.0 sayı ortalama yakalamış ve üç sayılık denemelerinin %40.3'ünde isabet bulmuştu.



Dallas, Michael Kidd-Gilchrist'i kadroya kattığında, Broekhoff Şubat ayında serbest kalmıştı. Broekhoff kariyerinin ilk birkaç yılını Avrupa'da, ülkemizde Beşiktaş ve ayrıca Lokomotiv Kuban formalarını giyerek geçirmişti.



Broekhoff, EuroLeague'de oynadığı 31 maçta %47 üçlük isabetiyle 8.5 sayı ortalama kaydetmişti.



