Philadelphia 76ers'ın, Houston Rockets süperstarı James Harden'ı kovalamasının beklendiği açıklandı.



76ers'ın ön ofisi, iddialara göre oyunun kurallarını değiştiren bir yeteneği kadrosuna eklemeyi hedefliyor.



The Athletic'den Shams Charania, Philadelphia'nın Harden'ı kovalamasının beklendiğini, ancak Rockets'ın süperstar oyuncusunu takas etmeye kesinlikle karşı olduğunu belirtti.



Sixers'ın basketbol operasyonlarının yeni başkanı Daryl Morey'nin, Harden ile başarılı bir geçmişi bulunuyor. Eski Rockets genel menajeri, Harden'ı 2012'de Oklahoma City Thunder'dan almıştı.



Philadelphia, önceki ay Houston'dan ayrılan Morey'yi, Pazartesi günü resmen işe almıştı.



Harden, basketbolun en dominant hücum oyuncularından biri olmaya devam ediyor. 2017-18 sezonunda MVP ödülünü kazanan 31 yaşındaki oyuncu, dört sezon boyunca üst üste MVP adaylığı oylamasında ilk üçe girmişti. Harden, Rockets'ın 2013'ten bu yana sekiz kez üst üste playofflara girmeye hak kazanmasına yardımcı olmuştu.



Sixers, geçtiğimiz sezon Boston Celtics'e karşı playoff ilk turunda elenmişti. Muhtemel olarak Harden için hangi parçaları takas etmeye istekli olacakları ise belli değil.



