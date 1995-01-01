Phil, Rodman'a: "Kadroda yer istiyorsan, gidip Scottie'den özür dileyeceksin!"

Eski Chicago Bulls yıldızı Dennis Rodman, Bulls'a katıldıktan sonra Scottie Pippen'dan özür dilemeye zorlandığını söyledi.



Bulls'un 1996-98 yılları arasındaki ikinci başarılı three-peat'i, Rodman 1995'te takıma katılmadan önce Pippen'den özür dilememiş olsaydı, mümkün olmayabilirdi.



Bulls, 1995-96 sezonuna girerken, bir savunma varlığına oldukça ihtiyaç duymasına rağmen, ekip, adı çıkmış olan Rodman'ı takıma getirme fikrine çok razı değildi.



Pippen, Rodman tarafından hem fiziksel hem de mental olarak en zorlanan isim olmuştu. Bu anlaşmazlık, Rodman, Pippen'ı 1991 Doğu Konferansı finallerinin 4. maçında sahanın dışına ittiği an başlamıştı ve Pippen'ın suratına altı dikiş atılması gerekmişti.



"ONA ZARAR VERMEYE ÇALIŞMIYORDUM"



Rodman bu hararetli anı şöyle hatırladı:



"Evet, biraz kötü itmiştim. O zaman çok sinirliydim. Ekibimiz kaybediyordu, 'S**erler' demiştim. Ona zarar vermeye çalışmıyordum. Chicago'yu yenemeyeceğimizi bildiğimiz bir noktadaydık ve dönemimiz sona eriyordu. Bu yüzden dördüncü çeyrekte biraz teslim olmuştuk."



Daha önce birbirlerine karşı anlaşmazlıkları olsa da, Rodman artık Pippen'ı "kardeşi" olarak görüyor. Şimdi dostane olan ilişki, Dennis gururunu bir kenara bırakıp Scottie'den özür dilemeseydi, meyvelerini vermeyebilirdi.



"The Worm", Bulls genel menajeri Jerry Krause tarafından Michael Jordan, Pippen ve başantrenör Phil Jackson ile bir araya gelmek için evine çağrıldığı zamanı da hatırladı.



Phil'in, Rodman'ın Bulls kadrosunda bir yer almak istiyorsa, Pippen'dan özür dilemesi gerektiği konusunda ısrar ettiği ortaya çıktı:



"Ona, 'Dürüst olmak gerekirse, gerçekten umurumda değil' demiştim. Hala aklımın bir köşesinde, geçmişte yaşadıklarımız vardı. Phil bana ekibin bir parçası olmak istiyorsam, içeri girip Scottie'den özür dilemem gerektiğini söylemişti."



