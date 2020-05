Phil Jackson ve Gregg Popovich'in farkı neydi?

Eski NBA oyuncusu Will Perdue, Gregg Popovich ile Phil Jackson arasındaki farkı açıkladı.



Ligde geçirdiği süre boyunca Perdue, oyun tarihinin en büyük iki koçu Jackson ve Popovich'in altında oynama ayrıcalığına sahipti. Perdue, her iki antrenör hakkındaki düşüncelerinden bahsetti.



Perdue, Phil Jackson'ın koçluk stilinin, oyuncularını en iyi şekilde nasıl motive etmek üzerine olduğunu söyledi:



"Phil bizi sonuca ermenin bir yolu olarak görürdü. Benden, Horace'tan (Grant), Scottie'den (Pippen), Michael'dan (Jordan), Steve'den (Kerr), her oyuncudan en iyi şekilde yararlanmayı görev edindi. Yaklaşımı buydu. Bu sizi gaza getirirdi ve iyi oynardınız. Her bireyi nasıl motive edeceğini belirleme konusunda iyi bir iş çıkarmıştı. Herkesi nereden yakalayacağını nasıl bu kadar iyi bilebiliyor?"



"POP, DAHA KİŞİSEL YAKLAŞIRDI"



Perdue, Jackson'ın altındaki üç Bulls şampiyonluğunun bir parçasıydı. 1995'te San Antonio Spurs'a takas edildi ve dört sezon Popovich altında oynamıştı. Perdue, Popovich'in daha kişisel yaklaşımını tercih ediyor:



"Pop daha çok bir baba figürüydü. Demek istediğim, üzerinize gelirdi, ama sizinle dürüst bir konuşma yapmaktan korkmazdı. 'Sen, sen ve sen, beraber Houston'a akşam yemeğine gidiyoruz, planlarınızı iptal edin. Ben ısmarlıyorum, ve tek kuralımız var: Basketbol dışında her şeyi konuşacağız. Basketbol yok.' derdi."



"Phil Jackson bir pislikti demiyorum, ama benim için özel bir yaklaşımı var mıydı, emin değilim. Daha çok takıma özel bir yaklaşımı olurdu, buna şüphe yok. Ama ne zaman Pop ile konuşsanız, sizinle özel olarak ilgilendiğini anlayabilirdiniz. Hepimize denklemin önemli bir parçası olduğumuzu hissettirirdi."



"İKİSİ DE HARİKAYDI, AMA FARKLIYDILAR"



Perdue, farklılıklara rağmen Phil Jackson ve Pop'un altında çok güzel zaman geçirdiğini de ekledi:



"Her ikisi de harika koçlardı, ama farklıydılar. Kazan-kazan durumundaydım."



Perdue, kariyerinde dört şampiyonluğa ulaşmıştı. Phil Jackson ve Bulls ile üç tane kazandıktan sonra, 1999'da Spurs ile dördüncüyü kazanmıştı.