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"Phil Jackson, tüm sezon Lakers'la temas halindeydi" iddiası!

Los Angeles Lakers'ın efsanevi eski koçu Phil Jackson'ın, takım sahibi Jeanie Buss ile sezon boyunca takım meseleleri hakkında sık sık temas halinde olduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Los Angeles Lakers'ın efsanevi eski koçu Phil Jackson'ın, takım sahibi Jeanie Buss ile sezon boyunca takım meseleleri hakkında sık sık temas halinde olduğu iddia edildi.

The Athletic, Jackson'ın özellikle Russell Westbrook'la alakalı dinamiklere odaklandığını ve geçtiğimiz Cumartesi gecesi Lakers'ın Golden State Warriors karşısında oynadığı maçta seyirci olarak yer aldığını kaydetti.

LeBron James, 2017'de Jackson'ın Carmelo Anthony'nin New York Knicks'teki durumunu ele alış biçimine istisnayla baktığını açıkça söylemişti.


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