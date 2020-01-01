Phil Handy, Brooklyn'e gitmeyecek

Los Angeles Lakers'ın yardımcı antrenörlerinden Phil Handy, bir sezon daha Lakers'ta kalacağını açıkladı.



Handy'nin adı, Brooklyn Nets koçu Steve Nash'in kadrosuna katılacağına dair söylentiler arasında geçiyordu.



Handy, KRON4 News'tan Jason Dumas ile yaptığı röportajda şunları söyledi:



"Ben hala Lakers'tayım. Bir sonraki adım, Frank Vogel'in telefonu açıp bana mesaj göndermesini veya beni arayıp sonraki direktiflerimi vermesini beklemek olacak. Sadece arkama yaslanıp kazandığımız bu şampiyonluğun tadını çıkarmaya çalışacağım ve tabii ki, biraz gevşeyeceğim.



O kadar çok çalışıyoruz ki, insanlar asla ara vermeyeceğimizi düşünüyor ve ben de, zihinsel ve fiziksel olarak keskin kalabileceğim bir noktaya erişmek için nasıl gevşeyeceğimi ve oyundan nasıl uzaklaşacağımı öğrenmek durumunda kalmıştım.



Arkadaşlarımla ve ailemle bu zamanın tadını çıkaracağım ve önümüzdeki sezon için hazırlanırken, koç Vogel'ın benim için bir sonraki yönergesi ne olursa olsun hazır olacağım."



Handy ve Lakers bir hafta önce 2020 NBA şampiyonluğunu kazanmıştı.



