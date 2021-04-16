Phil Foden Mbappe paylaşımı sildi

Phil Foden'ın Mbappe'ye dün gece attığı tweet silindi! Foden'ın bilgisi dışında hesabı yöneten şirket tarafından atıldığı sonradan anlaşılan paylaşımdan genç oyuncu rahatsız oldu. Başarılı oyuncu hesabı yöneten şirketle yollarını ayırmaya hazırlanıyor...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Phil Foden Mbappe paylaşımı sildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Nisan 2021 04:10
Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'nin Dortmund'u elediği maçın ardından genç oyuncu Phil Foden'ın Mbappe'ye attığı tweet silindi.

Foden'ın sosyal medya hesaplarını kontrol eden şirket tarafından atıldığı sonradan atıldığı öğrenilen paylaşımdan genç oyuncu rahatsız oldu. Mbappe'nin paylaşımdan rahatsız olacağını düşünen Foden'ın paylaşımı hesabından sildirmesinden sonra paylaşımı yapan şirketle de yollarını ayırma kararı aldığı belirtildi.

Foden'ın hesabından yapılan paylaşımda, Manchester City'nin yarı finalde karşılaşacağı PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe'ye yönelik, "Mbappe hazır mısın?" sözlerii kullanılmıştı.

Manchester City'nin bu sezonki başarısında büyük katkısı olan 20 yaşındaki Phil Foden, Premier Lig'de 24 maçta 6 ol 5 asist, Şampiyonlar Ligi'nde ise 10 maçta 3 gol 2 asistle parlak bir sezon geçiriyor.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.