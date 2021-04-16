Phil Foden Mbappe paylaşımı sildi

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'nin Dortmund'u elediği maçın ardından genç oyuncu Phil Foden'ın Mbappe'ye attığı tweet silindi.



Foden'ın sosyal medya hesaplarını kontrol eden şirket tarafından atıldığı sonradan atıldığı öğrenilen paylaşımdan genç oyuncu rahatsız oldu. Mbappe'nin paylaşımdan rahatsız olacağını düşünen Foden'ın paylaşımı hesabından sildirmesinden sonra paylaşımı yapan şirketle de yollarını ayırma kararı aldığı belirtildi.



Foden'ın hesabından yapılan paylaşımda, Manchester City'nin yarı finalde karşılaşacağı PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe'ye yönelik, "Mbappe hazır mısın?" sözlerii kullanılmıştı.



Manchester City'nin bu sezonki başarısında büyük katkısı olan 20 yaşındaki Phil Foden, Premier Lig'de 24 maçta 6 ol 5 asist, Şampiyonlar Ligi'nde ise 10 maçta 3 gol 2 asistle parlak bir sezon geçiriyor.



