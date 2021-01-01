Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

PG'nin ayak sakatlığı, sezon sonuna kadar sürebilir

LA Clippers yıldızı Paul George'un ayak parmağı sakatlığının, sezonun bitimine kadar iyileşmesinin beklenmediği açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers yıldızı Paul George'un ayak parmağı sakatlığının, sezonun bitimine kadar iyileşmesinin beklenmediği açıklandı.

Sağ ayak ağrısından ötürü iki maçı kaçırdıktan sonra geçtiğimiz Perşembe günü parkelere geri dönen George, ayak parmağı sakatlığının nüksetmesinin ardından, bu durumun kendisini tüm sezon oyalamasını beklediğini söyledi:

"Bu günlük bir süreç, ama daha iyi durumdayım. Bu sakatlığın sezon boyunca devam edip etmeyeceğini anlamaya çalışıyoruz. Dürüst olmak gerekirse, anlık olarak üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Henüz geçmiş gibi görünmüyor. Ama bu noktada sadece acıyı ve şişliği idare etmeye çalışıyoruz."

George, sağ ayak parmağında kemik ödemi teşhisi konduğu için, Şubat ayı ortasında art arda yedi maçı kaçırmıştı.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal