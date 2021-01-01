PG'nin ayak sakatlığı, sezon sonuna kadar sürebilir

LA Clippers yıldızı Paul George'un ayak parmağı sakatlığının, sezonun bitimine kadar iyileşmesinin beklenmediği açıklandı.



Sağ ayak ağrısından ötürü iki maçı kaçırdıktan sonra geçtiğimiz Perşembe günü parkelere geri dönen George, ayak parmağı sakatlığının nüksetmesinin ardından, bu durumun kendisini tüm sezon oyalamasını beklediğini söyledi:



"Bu günlük bir süreç, ama daha iyi durumdayım. Bu sakatlığın sezon boyunca devam edip etmeyeceğini anlamaya çalışıyoruz. Dürüst olmak gerekirse, anlık olarak üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Henüz geçmiş gibi görünmüyor. Ama bu noktada sadece acıyı ve şişliği idare etmeye çalışıyoruz."



George, sağ ayak parmağında kemik ödemi teşhisi konduğu için, Şubat ayı ortasında art arda yedi maçı kaçırmıştı.



