PG13: "Hiçbir şey beni saha kenarında tutamaz"

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Paul George, "ölü ayak" şeklinde tabir ettiği Peroneal sinir felcinin kendisini saha dışında tutmasına izin vermeyeceğini söyledi.Geçtiğimiz gece Charlotte Hornets'a karşı 20'de 4 isabetle oynayıp sıkıntılı bir gece geçiren PG13, şu açıklamaları yaptı:PG13, maç başına bu sezon 23.4 sayı ortalamayla oynamasına rağmen, bunu %38.5 şut isabetiyle yapıyor. George, bu sinir felcinin, Oklahoma City Thunder'ın Atlanta Hawks'a karşı yaptığı hazırlık maçından beri kendisini rahatsız ettiğini belirtmişti.