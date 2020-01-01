PG ve Harrell, 2. maçta "hararetli bir şekilde tartışmışlar"

Yahoo Sports'tan Chris Haynes, LA Clippers oyuncuları Paul George ve Montrezl Harrell'ın, Denver Nuggets'a karşı oynanan Batı Konferansı yarı final serisinin 2. maçında "hararetli bir şekilde tartıştıklarını" bildirdi.



Sezon boyunca birçok kez, Clippers oyuncularının kendi takım arkadaşlarına üstü kapalı laf attığı görülmüştü ve raporlara göre bu, Denver'a karşı seri sırasında George ve Harrell arasında geçen ateşli bir tartışmayı da içeriyordu.



Haynes, raporunda George'un maç sırasında bazı ilginç kararlar aldığını ve bunun da Harrell ile bir münakaşaya yol açtığını belirtti:



"İkinci çeyreğin başlarında, maçta iyi performans gösteremeyen George, bir dakikadan kısa bir süre içinde dikkatsiz bir şekilde iki top kaybı yapmıştı. İkinci aksilik, kendisinin boyalı alana yakın olan ancak etrafı Jamal Murray ve Michael Porter Jr. ile çevrili olan Harrell'a attığı yarı saha pasıyla gerçekleşmişti.



Harrell'ın bu riskli pasla alakalı olarak takım arkadaşı George'un yanına gittiği, ancak PG'nin, Harrell'ın pozisyonu doğru bir şekilde oynamış olsaydı pası yakalayabileceğini savunduğu ve bu hatanın sorumluluğunu üstlenmediği iddia edildi.



Harrell'ın ise yanıt olarak, 'Her zaman sen haklısın. Kimse sana hiçbir şey söyleyemez' dediği ve iki oyuncunun da sonrasında küfürleştiği bildirildi. George'un sonunda söylemini yumuşattığı, ama sinirlenmiş olan Harrell'ın bunları dinlemek istemediği açıklandı. Takım arkadaşları, kısmen neler olup bittiğini gizlemek ve durumu yatıştırmak için, kenarda alkış tutmaya başlamışlardı. Antrenör Doc Rivers, oyun planını gözden geçirmek için koltuğuna oturduktan kısa bir süre sonra, olay hafiflemişti."



The Athletic'den Jovan Buha ve Sam Amick, Ocak ayında George ve Kawhi Leonard'ın takıma gelişlerinin, perde arkasında bazı sürtüşmeler yaratmaya nasıl yol açtığını bildirmişlerdi. Raporda, Harrell'ın Clippers'ın "çok iyi bir takım olmadığını" söylediği ve Ocak ayında yaşanan bir medya kargaşası sırasında, performans seviyelerinden duyduğu hayal kırıklığı yer alıyordu.



