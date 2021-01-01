PG: "Taraftarların söyledikleri beni etkilemiyor"

LA Clippers yıldızı Paul George, dün gece Utah Jazz'e karşı oynadığı Batı yarı finalleri serisinin 1. maçında, Jazz taraftarlarının kendisine karşıt tezahürat etmelerinin rahatsızlık vermediğini açıkladı.



Bitime 1:37 kala Vivint Arena'da yer alan 18.007 Utah taraftarı, PG için hep bir ağızdan "abartılmış" diyerek tezahürat etmişlerdi.



Oklahoma City Thunder forması giydiği 2018 playofflarında Jazz ile karşılaştığından beri Utah taraftarlarının hedefinde yer alan PG, bu tarz hareketleri memnuniyetle karşıladığını söyledi:



"Hoşuma gidiyor. Beni etkilemiyor. Hepsi saygıdan geliyor. Burada iyi maçlar da oynadım, kötü maçlar da. Dürüst olmak gerekirse, bu da basketbolun bir parçası. Kalabalık da işin içine dahil olacak. Rakip bir oyuncu olarak, bunu istersiniz."



"PEK İYİ ŞUT ATMADIM"



Daha sonra George, dün gece neleri yanlış yaptığını ve 2. maçta neler yapması gerektiğini bildiğini sözlerine ekledi:



"Aslında bu gece şutum pek girmiyordu. Oyuna yaklaşımım konusunda kararsız bir tutumum vardı. Ama istediğim şutları atma konusunda biraz daha iyi olacağım."



George, Clippers ekibinin Utah'ın fiziksel oyununa karşılık vermesi konusunda ise şu açıklamayı yaptı:



"Playoff basketbolu böyledir. Fizikselliğe her iki tarafta da izin verilmeli."



