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PG: "OKC'ye takas olacağımı öğrendiğimde, berbat hissetmiştim"

LA Clippers süperstarı Paul George, Oklahoma City Thunder'a takas edildiğini öğrendiğinde "berbat hissettiğini" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers süperstarı Paul George, Oklahoma City Thunder'a takas edildiğini öğrendiğinde "berbat hissettiğini" söyledi.

George, ünlü komedyen Kevin Hart'ın şovu "Cold As Balls: Cold Calls"un son bölümünde konuk oldu. Ve Indiana'dan Oklahoma City'ye takas edildikten sonra ilk hayal kırıklığı dolu hislerini açıkladı.

PG, Victor Oladipo ve Domantas Sabonis karşılığında 6 Temmuz 2017'de Thunder'a takas edilmişti.

"Doğrusu, OKC bir anda ortaya çıkmıştı. Menajerim beni arayıp 'sanırım Oklahoma'ya gideceksin' dediğinde mahvolmuştum. Oklahoma'ya ayıp olmasın ama ben yedi yıldır Indy'deyim. Indy dikkat çekmez, sessizdir. Oradan daha sessiz bir yer olabileceğini düşünmemiştim. Bu yüzden Oklahoma dediğinde biraz berbat hissetmiştim."

30 yaşındaki yıldız, yakın zamanda Pacers'tan ayrılmaya nasıl karar verdiğini anlatan bir hikaye paylaşmıştı. Indiana'nın NBA'deki "en iyi uzun forvet" için takas yapmayı reddetmesinin ardından takas olmayı istemişti. İddialara göre, bu oyuncu Anthony Davis'ti.


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