LA Clippers yıldızı Paul George, Houston Rockets'ta forma giyen temsilcimiz Alperen Şengün'ün oyununa övgüler yağdırdı.



'Podcast P with Paul George' isimli kendi podcast'inde konuşan Clippers forveti Alperen'den övgüyle bahsederek, pas yeteneğini Los Angeles Lakers efsanesi Magic Johnson ile karşılaştırdı.



"Ara ara Marc Gasol'den, Pau Gasol'den ve (Nikola) Jokic'ten emareler gösteriyor. Pas verebilen, şut atabilen, oyun kurabilen harika uzunlardan izler taşıyor. Süper süper yüksek bir IQ'su var. Oyununu çok beğeniyorum. Her şeyi yapabiliyor.



Oyununun en iyi kısmının, oyun kuruculuğu olduğunu söyleyebilirim. O fizikte ve o pozisyonda oyun kuruyor. Yani bazen Magic Johnson tarzı şeyler yaptığını görmüştüm. Cidden iyi oyuncu. Oyun hissiyatı güzel. Oyun kuruculuğu ve müthiş bir saha görüşü var. İleride 'Bebek Joker' gibi olacak."



Alperen, yeni sona eren NBA'deki ikinci sezonunu 14.8 sayı, 9.0 ribaund ve 3.9 asist ortalamalarıyla tamamladı.





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