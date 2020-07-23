PFDK'den Vedat Muriqi'ye 2 maç ceza!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Vedat Muriqi'ye 2 maç ceza verildiğini açıkladı.



Kosovalı golcü oyuncu, sarı - lacivertlilerin 34. haftada oynayacağı Çaykur Rizespor karşılaşmasında forma giyemeyecek.



Vedat Muriqi, Beşiktaş derbisinin 25. dakikasında Domagoj Vida'ya yaptığı müdahale sonrasında önce mücadelenin hakemi Halil Umut Meler tarafından sarı kartla cezalandırılmıştı. Ardından gelen VAR uyarısıyla sarı kart iptal edilmiş, kırmızı karta çevrilmişti.



TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;



FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu VEDAT MURIÇ'in, 19.07.2020 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.



