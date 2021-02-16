PFDK'den Mauricio Lemos'a 2 maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçeli Mauricio Lemos'a 2 maç ceza verildiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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PFDK'den Mauricio Lemos'a 2 maç ceza
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16 Şubat 2021 19:41
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli Mauricio Lemos'a 2 maç men cezası verdi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle Lemos'un 2 resmi müsabakadan men cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Lemos, Süper Lig'de Göztepe'ye karşı oynanacak mücadelede yer alamayacak.

Öte yandan İttifak Holding Konyaspor Kulübü görevlisi Hüseyin Ekinci'ye, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş maçında hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3 ay hak mahrumiyeti cezası verildiği aktarıldı.

Ekinci'ye ayrıca akredite edilmediği hakem soyunma odası koridorunda bulunmasından dolayı 24 bin lira para cezası uygulandığı kaydedildi.



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